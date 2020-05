Coronavirus, Sala: “Parziale riapertura, ma saremo vigili”

ULTIME NEWS – Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, in un video pubblicato sui propri account social, ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus e sull’attuazione della fase due. Ecco cosa ha detto Sala.

"Da parte mia continuerò a vigilare, in contatto costante con i medici di base, degli ospedali e dei pronto soccorso, e ad analizzare con attenzione i pochi, ma speriamo significativi, numeri che abbiamo a disposizione. Nelle ultime due settimane la media dei contagi al giorno registrati a Milano è di 143 su circa 1.000 tamponi fatti – prosegue Sala – .Questa è la punta dell'iceberg. La mia domanda al sistema sanitario è: in base a quali criteri si dichiarerà che il trend è tornato preoccupante o meno? Siamo vicini a una prima, parziale riapertura, durante la quale sarà doveroso tenere la situazione sotto controllo, per scongiurare un'eventuale ripresa della crescita dei contagi".