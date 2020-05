Calciomercato Milan – E’ sfida con Inter e Roma per Thauvin: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Florian Thauvin? L’esterno offensivo del Marsiglia ha un contratto in scadenza nel 2021, ma dalle dichiarazioni rilasciate su Instagram all’attore Malik Bentalha non sembra aver intenzione di lasciare il club francese nella prossima stagione.

“Ti dico: resto! Quindi il dibattito è chiuso! Perché vedo le cose che succedono ogni giorno. Perché dovrei andarmene? Fratello, sai cosa significa il club per me – questo è quanto detto da Thauvin -Io sto bene, inoltre ho perso una stagione. Secondo te me ne andrò quando giocheremo in Champions League, quando ho combattuto per questo obiettivo per anni? Poi, rientro da un lungo infortunio, non ha senso che me ne vada”.

Secondo però quanto scritto da Le10Sport, il Marsiglia avrebbe un’idea diversa. I francesi, infatti, vorrebbero monetizzare dalla sua cessione, visto appunto il contratto in scadenza, e dunque proveranno a venderlo. Tra le squadre interessate c’è il Milan, che già in passato ha allacciato i contatti con l’entourage di Thauvin. La concorrenza però è elevata, considerando che sull’esterno offensivo ci sono anche Valencia, Inter e Roma. L’addio di Thauvin al Marsiglia sembra scontato, ma bisognerà capire se succederà questa estate o nella prossima. Intanto il Milan insegue sul mercato diversi centrocampisti, continua a leggere >>>