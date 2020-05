Calciomercato Milan – Centrocampo, quanti nomi per il Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, ha aperto, nelle scorse ore, alla possibilità di un trasferimento al Milan, confermando, ad ogni modo, l’interesse del Diavolo nei suoi confronti in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito, però, da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, quello di Szoboszlai non è l’unico potenziale nome che il Milan ha messo nella sua lista della spesa in vista della prossima stagione per rinforzare il centrocampo della Prima Squadra rossonera, che perderà Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, in scadenza di contratto.

Il Milan, infatti, continua a monitorare con estremo interesse Sandro Tonali (Brescia), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Samuele Ricci (Empoli) e Florentino Luís (Benfica).