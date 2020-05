Calciomercato Milan – Szoboszlai apre la porta ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo, non ha chiuso la porta al Milan. “In questo momento non posso dire nulla sull’interessamento del Milan. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. Ma la decisione finale spetta a me e ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera. La Serie A è un ottimo campionato di sicuro, ma lo sono anche la Premier League e la Bundesliga”, ha dichiarato il classe 2000 ieri pomeriggio.

E’ chiaro che l’esterno sinistro del club austriaco rappresenti un profilo molto ricercato in Europa, con diverse società che hanno messo gli occhi su di lui. Arsenal, Liverpool, ma anche Lipsia e Borussia Dortmund. Il Milan in questo senso potrebbe giocarsi la prestigiosa carta di Ralf Rangnick, il quale ha un ruolo fondamentale all’interno dei club amministrati dal gruppo Red Bull.

Ecco che allora, se il dirigente tedesco dovesse approdare al Milan e presentarsi con la prestigiosa carta chiamata Dominik Szoboszlai, i tifosi rossoneri potrebbero iniziare a capire decisamente di più riguardo al peso specifico di Rangnick nel mercato del club di via Aldo Rossi. Si presenterebbe decisamente con un ottimo biglietto da visita. Szoboszlai è ritenuto uno dei migliori giovani talenti del panorama europeo. Occhio anche alla concorrenza della Lazio, che da più tempo rispetto al Milan ha messo gli occhi sull’ungherese.

Un indizio importante sul futuro del ragazzo è arrivato di recente dalle dichiarazioni del ct dell'Ungheria Marco Rossi, il quale ha rivelato come Szoboszlai sia destinato a scegliere il nostro Paese:

