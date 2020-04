Rossi (ct Ungheria) rivela il futuro di Szoboszlai: “Trasferimento a giugno”

CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai è da diverse settimane accostato al Milan, soprattutto in caso di arrivo in rossonero di Ralf Rangnick, suo scopritore. Il cartellino è di proprietà del Red Bull Salisburgo, con cui ha un contratto fino al giugno 2022. Come riporta Tuttosport, il club austriaco lo valuta non meno di 30 milioni di euro, senza contare che con un’asta la cifra potrebbe alzarsi ulteriormente

I colleghi di Tuttosport hanno riportato le dichiarazioni di Marco Rossi, c.t. italiano dell’Ungheria, che ha rivelato importanti dettagli sul futuro di Szoboszlai : “Ho parlato con lui e con l’agente, mi hanno detto che avevano ricevuto diverse proposte dalla Serie A, e che quasi certamente sarebbe venuto da noi. Il cerchio si stringe sulle milanesi e sulla Lazio. Sarebbe arrivato già a gennaio, ma tutto è stato posticipato a giugno“. Dunque sono tre le pretendenti di Szoboszlai in Italia: Milan, Inter e Lazio. Chi la spunterà?

Conosciamo meglio Szoboszlai. Nato a Budapest il 25 ottobre 2000, alto 186 cm. Il suo valore, stando ai dati dei colleghi di Transfermarkt, è al momento di 15 milioni di euro. Il suo ruolo principale è centrocampista di sinistra, ma può adattarsi anche da centrocampista centrale o trequartista. Ecco un video con le sue giocate più importanti: gol, assist e skills.

Nonostante la sua giovane età, ha già tre trofei nel suo palmares: due campionati e una coppa nazionale, tutte vinte in Austria con il RB Salisburgo. I numeri di questa stagione sono parecchio importanti: 29 presenze totali, di cui 5 in Champions League (con 1 gol e 1 assist all’attivo) e tutte da titolari. In totale ha segnato 4 gol e servito 7 assist. Lo scorso marzo 2019 ha esordito con l’Ungheria: fin qui ha collezionato 8 presenze e 1 gol.

Szoboszlai sarebbe il rinforzo giusto per il centrocampo del Milan? Difficile saperlo, anche perché parliamo comunque di un calciatore molto giovane.