Calciomercato Milan – Bonaventura e Biglia saluteranno il club rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jack Bonaventura e Lucas Biglia lasceranno il Milan al termine della stagione, permettendo ai rossoneri di risparmiare ulteriormente in vista di qualche nuovo colpo in entrata.

I due centrocampisti sono in scadenza di contratto e dunque il Milan non incasserà nulla, tuttavia gli introiti potranno crescere di altri 9,7 milioni lordi: 3,5 per lo stipendio di Bonaventura, ormai fuori dai piani della società (è seguito con grande interesse da Fiorentina e Roma), e ben 6,2 per quello di Biglia, che ha deciso di voler chiudere la carriera in Argentina. “Liberarsi” dell’ex Lazio sarà importante per il Milan, visto che il numero 21 guadagna attualmente 3,5 milioni netti annui, così come Romagnoli. Biglia è il secondo più pagato della rosa dopo Gianluigi Donnarumma. Intanto Cairo si sbilancia: la ripresa della Serie A è impossibile, continua a leggere >>>

