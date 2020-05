Calciomercato Milan – Dal Belgio: Saelemaekers verso il riscatto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto rivelato in Belgio da sudinfo.be, l’intenzione del Milan sarebbe quella di riscattare Alexis Saelemaekers. Anche se ha giocato poco – appena 32 minuti -, il ragazzo è stato molto apprezzato a Milanello per come ha lavorato e sembra esserci la volontà di acquistare il suo cartellino a titolo definitivo.

Non è escluso che nella prossima sessione del calciomercato avvenga una cessione in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità, se al Milan non dovesse trovare spazio con colui che sarà il prossimo allenatore. L’Anderlecht attende notizie dall’Italia, pronto a riaccogliere il giocatore oppure a dirgli addio definitivamente.

Arrivato in prestito oneroso per 3,5 milioni, il Milan ha un diritto di riscatto per Alexis Saelemaekers di altri 3,5 milioni. Vedremo nelle prossime settimane se tale indiscrezione verrà confermata o meno. In tema di rinnovo, ci sono novità sul futuro di Donnarumma: CONTINUA A LEGGERE>>>

