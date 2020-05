Coronavirus, Spalletti: “E’ il più grande infortunio della storia del calcio”

ULTIME NEWS – Luciano Spalletti, ex allenatore di Roma e Inter, intervistato da Sky Sport ha parlato dell’emergenza coronavirus che ha colpito il mondo del calcio. Ecco le parole di Spalletti.

“Coronavirus e le conseguenze nel calcio? Questa è una domanda non semplice, è il più grande infortunio di massa della storia del calcio e dello sport in generale. I calciatori sono stati obbligati a fermarsi all’improvviso come succede in un infortunio muscolare – spiega Spalletti – . Come si ripresenteranno ai blocchi di partenza dipenderà dalla capacità che ognuno di loro ha avuto nel dialogare con il suo corpo. C’è da fare un applauso al personale sanitario, medici, infermieri, ma anche tutte le persone che si sono impegnate per migliorare le cose. È stata una dimostrazione di cosa significa lavorare per gli altri, mi faceva piacere ringraziare tutti”. INTANTO IBRAHIMOVIC APRE LE PORTE AL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>