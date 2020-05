Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco la confidenza fatta agli amici

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Ibrahimovic resta un rebus. Ibra continua a postare foto sui social, ma gli interrogativi sono tanti: Zlatan vuole restare al Milan o tornare in Svezia? Oppure vuole giocare ancora in Italia ma in un’altra squadra?

Secondo delle indiscrezioni raccolte dalla rosea, Ibrahimovic avrebbe confidato ad alcuni amici «se continueremo a collaborare, non sarà per i soldi». Le incognite sulla panchina del Milan pesano per tutti i giocatori, compreso Ibra, ma un messaggio del genere fa comunque mantenere alta la fiducia. Il coronavirus e il relativo lockdown ha cambiato tutto, ma Ibra sembra comunque aprire a una sua permanenza in Italia. PIOLI INTANTO RIPARTE DA UN CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓