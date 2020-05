Coronavirus – Raiola, donazione per l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, centro di eccellenza dal 1900 nella lotta contro le malattie infettive, ha ricevuto in regalo quattro ventilatori-respiratori di ultimissima generazione per un valore di oltre 100mila euro.

Autore del bellissimo gesto è stato Mino Raiola, procuratore di tanti calciatori del Milan. Un plauso, dunque, va rivolto a Raiola per il dono utile nella lotta contro la diffusione del CoVid_19 e la beneficenza nei confronti del nosocomio piemontese: tutto senza aver ricercato neanche un minimo di pubblicità.