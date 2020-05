Tutto pronto a Milanello per gli allenamenti collettivi: si parte lunedì

MILAN NEWS – Come è ormai ben noto, lunedì 18 maggio le squadre di Serie A potranno tornare ad allenarsi in gruppo (con le giuste precauzioni del caso).

Sky riferisce che il centro sportivo di Milanello è pronto per il maxi ritiro che ospiterà giocatori, staff tecnico, staff medico e personale dedicato alla ristorazione. Al momento, Milanello ha a disposizione solo 37 stanze singole che verranno messe a disposizione dei giocatori e dello staff tecnico anche per la notte, mentre per gli altri, il club di via Aldo Rossi si appoggerà a qualche struttura esterna vicina al centro sportivo.

Nel frattempo oggi, a Milanello erano presenti sia Paolo Maldini che Frederic Massara.

