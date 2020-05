Milan, domani Ibrahimovic in Italia: il programma della giornata

MILAN NEWS – Nella giornata di domani Zlatan Ibrahimovic farà ritorno in Italia dopo 2 mesi trascorsi in Svezia. L’attaccante svedese tornerà a Milano e come ogni persona che arriva dall’estero sarà sottoposta ai 14 giorni di quarantena che Zlatan affronterà in un noto albergo in centro città. La famiglia con ogni probabilità non lo seguirà, ma resterà a Stoccolma dove le restrizioni causa pandemia sono molto meno severe.

Ad attenderlo non ci saranno certamente le migliaia di tifosi che il 2 gennaio lo aspettarono in aeroporto prima e fuori da Casa Milan poi. Gli assembramenti sono vietati per il lockdown e di conseguenza Ibra potrà atterrare in totale tranquillità, senza il clamore che lo ha sempre contraddistinto. Arriverà in tarda mattinata, poi il trasferimento in albergo dover per un paio di settimane sarà costretto ad allenamenti da casa, come hanno fatto per 2 mesi i suoi compagni. Una situazione insolita per lui che in queste settimane si è sempre allenato con l’Hammarby, disputando anche un’amichevole.

E’ chiaro che se Ibra è tornato può aver avuto segnali importanti e incoraggianti sulla possibile ripresa del campionato. La settimana che inizia domani sarà quella decisiva: CONTINUA A LEGGERE>>

