Milan, si aspetta il ritorno di Ibrahimovic: lo svedese è atteso in Italia

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, c’è grande attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia.L’attaccante vorrebbe rimanere il più possibile in Svezia, considerando la possibilità di allenarsi in gruppo con l’Hammarby, ma è arrivato il momento di rientrare. Ibrahimovic è atteso a Milano fra domani e sabato. L’ex Manchester United dovrà poi sottoporsi ai quattordici giorni di quarantena obbligatoria, così come è previsto dal protocollo.

C'è però un'altra domanda a cui bisogna rispondere. Quale sarà il suo futuro di Ibrahimovic? Al momento la situazione è incerta. Lo svedese vuole pensare bene alle prossime mosse, visto che c'è in gioco il finale di una carriera straordinaria. Zlatan ha dimostrato di poter fare ancora la differenza anche in Serie A, e dunque l'unica preoccupazione in questo momento è quella di riprendere a giocare partite ufficiali. Solo dopo si affronterà con Ivan Gazidis la questione rinnovo.