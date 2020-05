Calciomercato Milan – Anche l’Inter su Emerson: ipotesi contropartita

CALCIOMERCATO MILAN – Non c’è solo il Milan su Emerson Aparecito Leite de Souza Junior, noto a tutti semplicemente come Emerson. Anche l’Inter – riportano i colleghi del Mundo Deportivo – sul calciatore di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis fino al giugno 2021.

Per chi non lo conoscesse, Emerson è un classe 1999 di proprietà del Barcellona. Si tratta di un terzino destro brasiliano. L’Inter potrebbe inserirlo come contropartita per la cessione di Lautaro Martinez, obiettivo del club blaugrana. Il prezzo di Emerson si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro. Intanto il Milan pensa ad un altro talento che gioca in Liga >>>

