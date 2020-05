Calciomercato Milan – Interesse per Jordi Escobar del Valencia

CALCIOMERCATO MILAN – Dalla Spagna arrivano notizie circa l’interessamento del Milan per Jordi Escobar. Lo scrive il giornalista spagnolo Salva Gomis sul proprio profilo Twitter.

Chi è Jordi Escobar? Si tratta di un centravanti classe 2002 di proprietà del Valencia. Può anche adattarsi da ala sinistra. Piede preferito: destro. Ha un contratto con il club spagnolo fino al giugno 2022. Il suo agente è Eugenio Botas di “Asesoria Deporti”, secondo fonti dei colleghi di Transfermarkt.

Escobar non ha ancora esordito in Prima Squadra con il Valencia, ma si è fatto notare con le giovanili. Ha 24 presenze e 6 gol con le giovanili della Spagna. Previsti contatti nei prossimi giorni tra Milan e Jordi Escobar. Intanto ecco il Milan prepara il primo colpo a parametro zero: la video news esclusiva >>>