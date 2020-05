CALCIOMERCATO – Il primo colpo è a costo zero: Mertens / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Dopo sette anni, l’avventura di Dries Mertens al Napoli sembra giunta al capolinea. L’attaccante belga sarà libero a costo zero al termine della stagione e dunque può già accordarsi con un altro club. L’Inter sembrava vicinissima, ma secondo quanto riferiscono in Spagna sarebbe il Milan ad esserselo aggiudicato. I rossoneri hanno accelerato all’improvviso e Mertens è stato convinto. Non è ancora ufficiale, ma addirittura sembra che possa diventarlo nei prossimi giorni. L’unica cosa che lascia perplessi riguarda lo stipendio: al momento Mertens percepisce 4 milioni all’anno, cifra al di sopra del limite imposto da 2,5 milioni.

Di certo Mertens sarebbe un colpo importantissimo per il Milan: 121 gol in 311 partite con il Napoli, può fare sia la prima punta che la seconda o l’esterno. Insomma, aggiudicandoselo il Milan metterebbe una garanzia in attacco. Così potrebbe poi decidere se affiancargli un’altra punta: Zlatan Ibrahimovic o Luka Jovic, nome caldo in uscita dal Real Madrid; o usarlo come esterno o magari affidarsi solo a lui davanti. Nella video news tutte le ultime. Per altre informazioni, LEGGI LA NOTIZIA >>>

