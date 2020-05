Milan, Kessie ancora bloccato in Costa D’Avorio: la situazione

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milanello quest’oggi riapre le porte dopo due mesi esatti dall’ultimo allenamento. Il lavoro ovviamente sarà in forma individuale, e i primi ad allenarsi dovrebbero essere Gigio e Antonio Donnarumma, Theo Hernandez, Bonaventura, Biglia e Leo Duarte.

Oggi nel centro sportivo non ci sarà Kessie, che è ancora bloccato in Costa D'Avorio. In questo momento, infatti, nel paese africano non sono previste né entrate e né uscite, e dunque il Milan aspetta l'evolversi della situazione. Il club rossonero al momento non ha inviato segnali negativi al giocatore e non ha messo a disposizione un jet privato. La dirigenza aspetta prima una data certa per l'inizio degli allenamenti di gruppo prima eventualmente di far rientrare Kessie in Italia.