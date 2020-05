Serie A – Ripresa allenamenti collettivi: ecco gli ultimi aggiornamenti

ULTIME NEWS – Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi è prevista la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per l’eventuale ripresa degli allenamenti in gruppo.

Da questo colloquio dovrebbe arrivare il via libera, e così dal 18 maggio i club di Serie A potranno tornare ad allenarsi in maniera collettiva. Un passo verso la ripartenza della Serie A, ma ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. Dopo il parere del Comitato, il Ministro della Salute Roberto Speranza si relazionerà con la task force. In settimana poi, ci sarà il vertice con Giuseppe Conte, l’assemblea di Lega e il consiglio federale. Da domani parte una settimana decisiva per il futuro del nostro campionato.

