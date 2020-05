Calciomercato Milan – Il PSG guarda in Serie A: idea Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Dal portale francese Le10sport emergonono indiscrezioni circa gli obiettivi di mercato del PSG per la prossima stagione. Leonardo guarda in Serie A per rinforzare il centrocampo. L’ex dirigente rossonero ha messo sul proprio taccuino alcuni nomi: su tutti Sandro Tonali e Lorenzo Pellegrini. Ma in lista c’è anche Franck Kessie.

Leonardo conosce bene Kessie. Il PSG ha stanziato 30 milioni per acquistare il centrocampista. Il Milan valuta Kessie almeno 20-25 milioni. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno conferme o meno su questa indiscrezione. Ricordiamo che il club parigino ha messo nel mirino anche Ismael Bennacer. Intanto Ralf Rangnick prepara la sua rivoluzione: i dettagli >>>

