NEWS MILAN – Coronavirus, Serie A: ecco quando si ricomincia

VIDEO MILAN NEWS – Il campionato è ovviamente fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma ora che l’epidemia sta rallentando almeno in Italia, è il momento di cercare di capire se sarà possibile ricominciare oppure no.

A tal riguardo, sono giorni molto caldi. Le squadre di Serie A sono spaccate in due: chi vuole ricominciare e chi no. Il presidente della FIGC si schiera a favore della ripresa: Gabriele Gravina vuole provarci il più possibile.

A frenare gli entusiasmi però ci ha pensato direttamente il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha consigliato di pensare già al prossimo anno.

Per ora il 18 maggio riprenderanno gli allenamenti ed eventualmente serviranno almeno tre settimane prima della ripresa del campionato. Per saperne di più e per altri dettagli… LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓