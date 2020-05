Ripresa Serie A, Conte frena: “Al momento non ci sono garanzie”

ULTIME NEWS – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha frenato in merito ad una ripresa della Serie A. Ecco le sue parole: “Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport. Per avere una data certa per la ripartenza c’è bisogno di qualche garanzia in più, che in questo momento non ci sono“.

Nonostante questo però, il Premier ha ufficializzato la ripresa degli allenamenti di squadra: LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>