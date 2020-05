Milan Femminile, Ganz: “Presto test sierologici. Crediamo allo Scudetto”

NEWS MILAN – Le dichiarazioni di Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, sulla possibile ripresa del campionato femminile. Attualmente le rossonere sono al secondo posto, a pari punti contro la Fiorentina (ancora da giocare lo scontro diretto), ma per differenza reti le rossonere sono dietro e dunque non andrebbero in Champions League.

C’è una possibilità di riprendere il campionato: “Nei prossimi giorni dovremmo sottoporci ai test sierologici e poi, se tutto andrà bene, ripartiremo con gli allenamenti individuali. Lo stop è stato una beffa, ma è stato giusto fermarsi. Ora però se ci sono le condizioni dobbiamo ripartire e riprenderci ciò che avevamo”.

L’allenamento della squadra in quarantena: “Le ragazze si sono allenate a casa, ma non basta più. Se ci daranno l’ok per ricominciare andremo al Vismara già vestiti da calcio, suderemo seguendo le regole e torneremo a casa a fare la doccia”.

Le speranze per chiudere la stagione al meglio: “Mancano sei partite alla fine del torneo, più il recupero contro la Fiorentina, e in tre settimane possiamo concludere la stagione. Io credo che tutto sia ancora aperto anche la corsa Scudetto nonostante i 9 punti di vantaggio della Juve, io ci penso”.

