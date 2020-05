Coronavirus – Kessie torna in Italia: domani sarà a Milanello

MILAN NEWS – Franck Kessie è l’unico calciatore rossonero ancora non rientrato in Italia dopo il richiamo del club per gli allenamenti individuali. L’ivoriano è stato ‘bloccato’ per diversi giorni in Costa d’Avorio, suo paese natale, ma presto tornerà regolamente in italia.

Il centrocampista del Milan tornerà tramite un volo privato, precisamente a Bologna. Da lì, il rossonero si trasferirà a Milano. Già per domani, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere a Milanello per effettuare il primo tampone e capire le sue condizioni di salute. Farà come Ibrahimovic, ovvero dei tamponi consecutivi e in caso di negatività potrà regolamente allenarsi e tornare nella propria abitazione senza effettuare l’isolamento per 14 giorni. Intanto Stefano Pioli ha parlato della gestione di un team a distanza >>>