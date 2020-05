Zambrotta: “Ripresa? Calendario fitto, difficile programmare il lavoro”

ULTIME NEWS – Gianluca Zambrotta, ex terzino fra le altre anche del Milan, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport i passi della ripresa del campionato dopo lo stop forzato per il Coronavirus.

Queste le parole di Zambrotta: “Per i calciatori che giocano Mondiali ed Europei, alla ripresa ci sarà un piccolo vantaggio perché chi viene convocato finisce il campionato, poi dopo 7-10 giorni, si riparte con il ritiro per la Nazionale. Le squadre che hanno giocatori abituati a questi ritmi, saranno leggermente avvantaggiate. Il calendario della ripresa è fittissimo, sarà difficile fare una programmazione. Servono almeno 4 settimane per tornare al livello ottimale di preparazione”.

Nel frattempo oggi in casa Milan, si festeggia il compleanno di un grande ex attaccante che ha fatto la storia durante gli anni con Arrigo Sacchi e Fabio Capello in panchina. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>

