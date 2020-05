Tanti auguri di buon compleanno a Daniele Massaro: 59 anni per lui

MILAN NEWS – Oggi, 23 maggio, si festeggia un compleanno importante per un grande del passato del Milan: Daniele Massaro.

Massaro, 59 anni oggi, con la maglia del Diavolo ha collezionato in totale 306 presenze e 71 gol. Ai tempi, veniva chiamato “l’uomo della provvidenza”, per la sua capacità di risolvere partite molto spesso bloccate o difficili per le proprie squadre, soprattutto nei minuti finali. Massaro in 8 stagioni con la casacca del Milan sulle spalle, ha vinto 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Nel corso della sua carriera è stato impiegato dapprima come ala sinistra da Arrigo Sacchi, e in seguito come punta da Fabio Capello.

In pochi sanno poi, che Massaro ha vinto anche i Mondiali di Spagna 1982 con la nazionale italiana, senza mai però scendere in campo anche a causa delle polemiche sollevate poco prima dell’inizio della manifestazione. Dopo aver perso la maglia azzurra nel 1986, Massaro la ritrova nel 1994 quando il CT azzurro era proprio il suo ex mister Arrigo Sacchi. Venne convocato per i mondiali dello stesso anno e si classificò secondo perdendo ai rigori la finale contro il Brasile. La redazione di PianetaMilan augura a Massaro un felice compleanno.

