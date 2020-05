Milan, oggi giornata di riposo: domattina la ripresa degli allenamenti

MILAN NEWS – Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nella giornata di ieri il Milan ha lavorato solamente al mattino, con la squadra divisa in due gruppi al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Il primo gruppo è entrato sul terreno di gioco alle ore 09:30; il secondo, invece, si è allenato a Milanello alle ore 11:30. Il lavoro di ieri è stato svolto ancora senza palla, dunque solo con esercizi di corsa ed aerobici con attrezzi sul campo per la forma.

Il primo gruppo era composto da Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Hakan Çalhanoglu, Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Léo Duarte, Gianluigi Donnarumma ed Alexis Saelemaekers.

Il secondo gruppo, al contrario, era composto da Lucas Paquetá, Ante Rebić, Samu Castillejo, Simon Kjaer, Rafael Leão, Marco Brescianini, Diego Laxalt, Asmir Begović, Antonio Donnarumma e Daniel Maldini.

Oggi per i ragazzi del tecnico Stefano Pioli è prevista una giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno quindi domani mattina, a Milanello, con la squadra sempre divisa in due gruppi con le esercitazioni che saranno fatte tutte al mattino. INTANTO SI TINGE DI GIALLO IL FUTURO DI PAOLO MALDINI >>>