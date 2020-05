Salvini: “Spadafora? Un no a prescindere alla Serie A non ha senso”

ULTIME NEWS – Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘. Salvini, noto tifoso rossonero, si è concentrato in particolare sulla possibile ripresa della Serie A e sulle dichiarazioni da parte di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport.

“Chi ha incarichi di governo dovrebbe sapere che il problema non è Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, ma l’indotto del calcio e dello sport in generale che, se va bene, porta a casa 1500€ al mese e quando si sente dire ‘no’ a prescindere, come se mondo del calcio fosse un tabù, evidentemente si arrabbiano – spiega Salvini – .Non mi sembra di buon senso dire di no a prescindere. Nessuno pensa di riempire subito San Siro, ma come altri paesi europei ragionare su una graduale e parziale riapertura significa pensare a circa 300mila posti di lavoro e se non si riaccende la macchina sono altri soldi che lo Stato dovrà tirar fuori”. INTANTO IL RINNOVO DI DONNARUMMA E’ UN REBUS. ECCO LE ALTERNATIVE, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓