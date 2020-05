Coronavirus – Serie A, il Milan dà il via agli ultimi test medici

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, si torna a vivere l’atmosfera di squadra. Il Milan è molto attento a rispettare i protocolli di sicurezza, ma intanto si avvicina alla normalità. Il club rossonero in questi giorni darà vita agli ultimi test necessari per il coronavirus: se questi saranno negativi si potrà finalmente partire in sicurezza, in attesa delle decisioni del Governo.

Da domani, inoltre, si tornerà a pranzare a Milanello divisi in due gruppi. Non ci sarà il servizio al tavolo, in modo da evitare contatti ravvicinati, ma self service con monoporzioni. Domani inoltre ci sarà un doppio allenamento, che come sempre sarà diviso in in due tornate, sia alla mattina che al pomeriggio.