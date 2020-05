Calciomercato – Mertens, rilancio del Napoli: i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferiva ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Napoli avrebbe informato Dries Mertens di un ultimatum per firmare il rinnovo di contratto. Il belga, in scadenza a fine stagione, ha dato la sua priorità agli azzurri, ma non ci sono stati nuovi contatti nelle ultime settimane.

Una deadline che vuol dire dentro o fuori, con Gennaro Gattuso che spera in una buona riuscita dell’operazione, perché ha messo Mertens nelle sue priorità al pari di Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Ed effettivamente oggi sono arrivate novità anche dai colleghi di Sky Sport: “Dries Mertens è pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli fino al giugno 2022. L’accordo è pronto dopo tante proposte che il belga ha ascoltato e valutato per mesi, ma non senza mai accettarle o garantire alcuna corsia preferenziale”. Così scrive Fabrizio Romano su Twitter.

Gianluca Di Marzio riferisce le cifre: 2,5 milioni di euro al giocatore al momento della firma del nuovo contratto, un biennale da 4 milioni annui più bonus. Sarebbe questa la base del nuovo accordo che dovrebbe legare le parti fino al 2022.

Conferme arrivano oltre che da Gianluca Di Marzio, anche da Nicolò Schira, che riferisce però altre cifre: “Rilancio Napoli per Dries Mertens: pronto il rinnovo fino al 2022 con stipendio da €4,5M a stagione più bonus di €3M alla firma. Pareggiata nel complesso l’offerta dell’Inter. Ora ADL attende il sì del belga”. Intanto ecco le ultime importanti indiscrezioni di mercato su Milan, Napoli e non solo… >>>