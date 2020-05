Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (18/05/2020)

NEWS MILAN – Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 18 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’.

In primo piano viene evidenziata la ripresa della Bundesliga che dà respiro al calcio, che mostra segni di ripresa dopo ormai due mesi. In Italia invece ancora c’è incertezza in merito ad un sistema calcio che non riesce a vedere la luce. Spazio anche al futuro di Zlatan Ibrahimovic e Giacomo Bonaventura, ormai vicinissimi all’addio al Milan.

