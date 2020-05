Bundesliga – C’è la data per la ripartenza del campionato: i dettagli

NEWS DALL’ESTERO – Secondo alcuni giornali tedeschi, Bild e Reuters su tutti, la Bundesliga sarebbe pronta a tornare in campo già fra 10 giorni, cioè venerdì 15 maggio.

Sempre secondo i giornali, la cancelliera Angela Merkel in questi giorni dovrebbe ufficializzare la suddetta data in modo da poter terminare il campionato entro il 30 giugno. Per portare a termine la Bundesliga mancano da disputare 9 giornate, e la lotta al titolo è più aperta che mai con Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Borussia Mönchengladbach, racchiuse in sole 6 lunghezze.

Nel frattempo sono arrivate anche le parole del Premier italiano Giuseppe Conte, che ha detto la sua sull’inizio della Fase 2 della convivenza con il Coronavirus. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>>

