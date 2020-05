Allenamenti collettivi, molti club contro il protocollo FIGC: c’è anche il Milan

MILAN NEWS – Da lunedì 18 maggio è prevista la ripresa degli allenamenti collettivi per le squadre di Serie A, che dovranno osservare un rigido protocollo imposto dalla FIGC in collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ però sono moltissimi i club che non condividono le linee guida di questo protocollo: Milan, Inter, Napoli, Cagliari, Verona, Atalanta, Sampdoria e Genoa hanno espresso il loro malcontento per un motivo principale: le difficoltà logistiche legate al ritiro delle squadre in clausura in hotel o nei centri sportivi, misura considerata inapplicabile. Qualora non dovesse cambiare qualcosa, i club sopra citati potrebbero anche decidere di non iniziare il ritiro.

Agli allenamenti prenderà parte Zlatan Ibrahimovic che ha terminato la sua quarantena

