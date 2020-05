Coronavirus – Rientro in Italia di Kessié: adesso ci siamo

MILAN NEWS – Con tutta probabilità potranno riprendere gli allenamenti dal prossimo 18 maggio e, quindi, quasi tutti i calciatori del Milan sono tornati in Italia per potersi mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli in vista di un’eventuale ripresa del campionato di Serie A 2019-2020.

Quasi tutti perché, ad oggi, sono ancora all’estero il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, e l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, classe 1981. E se Ibra, per ora, resta a Stoccolma, in Svezia, perché, in attesa che ci siano date certe sulla ripresa delle attività sportive in Italia, continua ad allenarsi regolarmente con l’Hammarby, club di cui è socio, discorso diverso invece va fatto per Kessié.

L’ex atalantino, finora, ha sempre riscontrato grandi problemi nel lasciare il suo Paese per far ritorno a Milano. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, Kessié sembra aver finalmente trovato un modo per lasciare la Costa d’Avorio e tornare in Italia in breve tempo. Non appena rientrerà, così come Ibrahimovic, dovrà osservare 14 giorni di quarantena così come previsto dal Decreto del Governo.

