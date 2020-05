Milan – Ibrahimovic, il ritorno in Italia è un’incognita: le ultime

MILAN NEWS – Sono iniziati i primi test medici per i calciatori del Milan in vista della ripresa degli allenamenti. Nonostante ciò non è ancora stato programmato il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic, attualmente in Svezia. Un trattamento di favore? Non proprio. Secondo quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, il club rossonero non avrebbe ancora pianificato il rientro dello svedese perché ancora non c’è una data precisa sull’eventuale ripresa del campionato. Inoltre, visto che Ibrahimovic si sta regolarmente allenando con l’Hammarby, il Milan si è detto più tranquillo del suo stato fisico e non ha intenzione di accelerare il tutto. Pioli o Rangnick? E’ duello per la panchina del Milan, continua a leggere >>>

