Calciomercato Milan – Gazidis affonda: Szoboszlai più Jovic

MERCATO MILAN – E’ ancora diciannovenne Dominik Szoboszlai, ma vanta già 5 presenze e una rete nell’attuale Champions League e 8 gare con un gol nella nazionale ungherese. Gioca nel Salisburgo e si tratta, a detta di tutti, di un predestinato. E’ uno dei “cocchini” di Rangnick e anche tra i primi nomi indicati dal dirigente tedesco per il mercato del Milan. La novità di queste ore è che il club rossonero avrebbe deciso di puntare su questo ragazzo anche senza l’accordo definitivo con Rangnick, che però – scrive Tuttosport – arriverà.

Attorno a Szoboszlai, come lui stesso ha dichiarato recentemente, si stanno muovendo parecchie società e a fine stagione l’ungherese deciderà quale squadra sarà la migliore per il suo futuro. Apprezzamenti all’Italia e al campionato italiano non mancano. Ivan Gazidis non è ancora disposto a mettere sul piatto i 20 milioni che il club austriaco sembra chiedere, ma l’interesse è molto alto. Certo se arrivasse anche il parere positivo di Rangnick allora l’affare potrebbe andare seriamente in porto. L’ungherese sarebbe il primo colpo di un reparto destinato a cambiare profondamente. Via certamente Biglia e Bonaventura, a rischio anche Paquetà e Kessie.

Anche in avanti il Milan si muove. In attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il club di via Aldo Rossi stringe il campo e mette nel mirino Luka Jovic. Anche il serbo potrebbe essere considerato uno scarto di lusso come avvenuto un anno fa con Theo Hernandez. Certo, le cifre dell’operazione sarebbero diverse, dato che l’ex Eintracht Francoforte è stato pagato 60 milioni un anno fa. Su Jovic c’è anche il Napoli che dovrà quasi certamente sostituire il partente Milik. Jovic, ovviamente, esclude Ibrahimovic, scrive Tuttosport. Intanto, la crisi fa crollare il valore dei calciatori: quanto vale oggi Donnarumma?

