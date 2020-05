Coronavirus – Milan, iniziati i test medici. Giovedì ripresa allenamenti

MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, intervenuto su ‘Sky Sport 24‘, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in casa Milan. Questa mattina, infatti, intorno le ore 09:30, sono iniziati i test medici per i calciatori del Milan in vista della ripresa dell’attività sportiva.

Le visite verranno scaglionate tra oggi, domani e dopodomani, giovedì 7 maggio, con gruppi di 7-8 giocatori visitati ogni giorno. Saranno logicamente controllati anche Stefano Pioli ed il suo staff. Naturalmente, però, i test medici più approfonditi verranno effettuati ai calciatori.

In particolare, test sotto sforzo, elettrocardiogramma, analisi del sangue. Chi ha già svolto i test, giovedì potrà allenarsi sui tre campi del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), in gruppi, divisi per i tre campi: 12 giocatori al mattino, 12 al pomeriggio. Si lavorerà su cardio e forza. Se possibile, sarà utilizzato anche il pallone.

Stamattina, presso la clinica ‘La Madonnina‘, hanno svolto le visite Léo Duarte, Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura. Altri calciatori rossoneri, però, sono attesi presso la clinica in giornata. Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic, infine, sono gli unici due calciatori del Diavolo ancora all’estero.

Lo svedese, infatti, per rientrare vuole una data certa. Nel momento, comunque, in cui rimetteranno piede in Italia, tanto Ibra quanto Kessié dovranno osservare 14 giorni di quarantena come previsto dal Decreto del Governo.