Fase 2 Coronavirus, cosa si può fare? Modulo, visite, congiunti..

ULTIME NOTIZIE – Dal 4 Maggio in Italia inizia la Fase 2, un periodo di ‘convivenza forzata con il Coronavirus‘, come ha spiegato il Premier Giuseppe Conte. Ma cosa si potrà fare? Modulo di autocertificazione, visite ad amici e parenti, uscite nei parchi, shopping e..scuole. Prendendo spunto da un articolo de Il Corriere della Sera, proviamo a dare qualche risposta.

Si dovrà usare l’autocertificazione?

Nulla è ancora certo, ma il modulo di autocertificazione (scaricalo qui) dovrà essere utilizzato per giustificare gli spostamenti da Regione a Regione come indicato dal comitato tecnico-scientifico e si sta valutando se renderlo ancora obbligatorio anche per gli spostamenti all’interno del Comune indicando l’indirizzo da cui si parte e quello dove si arriva. L’orientamento di Conte sembra essere però quello di abolire l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno delle Regioni. Qualcosa in più si saprà a breve

Si potrà andare a passeggiare?

Le passeggiate saranno consentite anche distanti dalla propria abitazione. Si potrà uscire massimo in due adulti e con i figli. Bisognerà evitare di stazionare in un luogo a meno che non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza.

Si potrà andare a trovare un familiare o un amico?

Si potrà far visita ai congiunti, sempre però nel pieno rispetto delle consuete norme di distanziamento sociale, mascherina, guanti e massima attenzione.

Chi sono i congiunti?

Per congiunti, ha spiegato il Premier Conte, si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive” (vedi video qui sopra)

Si potrà andare al parco?

Saranno i governatori o i sindaci a decidere se aprire parchi e ville. Certamente saranno individuate delle aree verdi dove poter portare i bambini per giocare. In questo caso si dovrà evitare che ci siano assembramenti.

Si potrà fare shopping?

Nella prima fase i negozi aperti non saranno molti, però si potrà andare anche in quelli che non si trovano in prossimità delle proprie abitazioni. Non saranno aperti i centri commerciali e i mercati rionali a meno che non vendano generi alimentari.

Si potrà fare sport?

Dal 4 maggio via libera alle sessioni di allenamento individuale all’aperto, anche lontano dalle proprie abitazioni purché da soli oppure mantenendo la distanza di sicurezza di due metri. Si potrà correre e andare in bici. Dal 18 maggio dovrebbe cambiare qualcosa e magari consentire allenamenti allargati e non più solo individuali.

Si potrà andare al ristorante?

No, ma ristoranti e bar potranno fare cibo da asporto e consegne a domicilio. Attenzione però a non creare sovraffollamenti al punto di ritiro. Occorrerà rimane distanziati e non a contatto.

Si potrà organizzare feste private?

No, qualsiasi assembramento all’aperto e al chiuso non è permesso.

Si potrà andare in un’altra Regione?

Nelle prime settimane della “fase 2” non sarà possibile andare fuori dalla propria Regione, se non per comprovati motivi (lavoro ecc). Ci si può spostare invece all’interno della propria Regione.

Riapriranno le scuole?

No, asili e scuole rimarranno chiusi. Gli esami di maturità verranno fatti in via telematica. I tempi di riapertura non sono stati dichiarati, ma prima di settembre non vi si potrà fare ritorno.