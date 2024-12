VIDEO – 125 anni Milan, la speciale maglia celebrativa dei rossoneri

Presentata ufficialmente a tutti i tifosi rossoneri la speciale maglia celebrativa per i 125 anni di storia del Milan. Ecco il video-promo

Presentata ufficialmente a tutti i tifosi rossoneri, con un video diffuso sui social, la speciale maglia celebrativa per i 125 anni di storia del Milan che ricadono in questi giorni. Ecco la clip promozionale della divisa da gioco, a strisce rossonere e senza sponsor, con l'antico logo del Milan Foot-ball and Cricket Club, i cui dettagli sono stati scelti dagli stessi tifosi milanisti mesi fa tramite dei sondaggi sul web