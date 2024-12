Milan-Stella Rossa, il ritorno di Krunic a San Siro | PM Video

Rade Krunic, ex calciatore rossonero, è tornato a San Siro per l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Milan-Stella Rossa

È in corso, allo stadio San Siro, l'allenamento di rifinitura dei serbi di Vladan Milojevic alla vigilia di Milan-Stella Rossa, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Ecco, nel video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, il ritorno di Rade Krunic nello stadio in cui ha giocato diverse stagioni in rossonero