Chiesa ritrova il gol, ma con il Liverpool Under 21 | VIDEO

Dopo tanti problemi fisici si rivede Federico Chiesa. L'ex Juve è tornato a giocare e a segnare con l'under 21 del Liverpool contro il Nordsjaelland nella Premier League International Cup. Un rientro importante per Chiesa, in attesa di ritrovare spazio in prima squadra. Guarda il video del suo gol da Gazzetta.it.