Milan, le maglie per il 125° anniversario viste da vicino | VIDEO

Il Milan ha presentato i nuovi kit celebrativi (per i giocatori di movimento e per il portiere) per i 125 anni della fondazione del club, creati in collaborazione con Puma e disegnati assieme ai tifosi rossoneri di tutto il mondo. Verranno usate in occasione della partita contro il Genoa il 15 dicembre. Il video da Gazzetta.it.