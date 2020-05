VIDEO – Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è diventato famoso sui social per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua e per la prudenza nelle misure contro il contagio da coronavirus. In questo video De Luca ha raccontato di aver ricevuto una lettera dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che chiedeva il permesso per poter riprendere gli allenamenti della sua squadra. Permesso accordato? Ecco le sue parole.

