Coronavirus – Il Milanello Sports Center pronto ad ospitare gli allenamenti

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, il ‘Milanello Sports Center‘, quartier generale del Milan, è pronto a ripartire con la sanificazione di tutto il centro sportivo di Carnago (VA), per accogliere giocatori e staff rossoneri nel momento in cui ripartiranno gli allenamenti collettivi.

Il Milan lavorerà esclusivamente nella struttura di Milanello, senza appoggiarsi a hotel esterni come avviene, invece, presso altre società: questo perché, all’interno di Milanello, ci sono comfort di ogni genere per i calciatori del Diavolo. Camere singole con docce interne, palestre, sei campi da calcio, bar, ristorante e sala conferenza.

Dunque, dal prossimo 18 maggio, così come previsto dalle norme emanate dal Governo, i giocatori del Milan potranno lavorare a Carnago osservando in pieno le regole per evitare il contagio da CoVid_19. MA LA SERIE A RIPARTIRÀ? ECCO LE ULTIME DICHIARAZIONI DEL MINISTRO VINCENZO SPADAFORA >>>