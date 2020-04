Coronavirus – Capozucca: “Serie A? Ecco cosa sento dire sui verdetti”

NEWS SERIE A – Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di molte squadre in Serie A, ha sottolineato cosa dovrebbe succedere al massimo campionato in caso di mancata ripresa. Queste le dichiarazioni di Capozucca, in esclusiva, ai microfoni di ‘TMW Radio‘.

“Questo è un momento interlocutorio, in cui si sentono le sensazioni in giro. Se il campionato si ferma, ci saranno strascichi giudiziari e problemi perché qualcuno sarà scontentato e adirà vie legali. Questo per me è fuori discussione: sento da varie fonti che lo Scudetto non sarà assegnato, le prime quattro andranno in Champions, quindi tre in Europa League, con due retrocessioni sole e due promozioni dalla Serie B“.

“E qui scatta il casino – ha proseguito, sicuro, Capozucca -. Il Frosinone giustamente è a soli due punti dalla seconda in classifica, da regolamento avrebbe i playoff e non vedrebbe perché cambiare a priori il regolamento. La SPAL lo scorso anno raggiunse una grande salvezza nel finale, ancora mancano dodici partite … Ognuno tira l’acqua al suo mulino, ma se si prende una decisione quella deve essere”.

