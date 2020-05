Serie A – Milan, arrivati i risultati del terzo giro di tamponi per il coronavirus

MILAN NEWS – Come riportato da Sky Sport, sono arrivati pochi minuti fa a Milanello i risultati del terzo giro di tamponi a cui i calciatori del Milan si sono sottoposti nella giornata di lunedì per il coronavirus.

I test sono risultati negativi per tutti i componenti della rosa e dello staff, e dunque la squadra di Stefano Pioli potrà allenarsi ancora collettivamente nel centro sportivo di Carnago in attesa del prossimo giro di tamponi, che dovrebbe essere effettuato nei prossimi giorni. A PROPOSITO DI CORONAVIRUS, POSSIBILE NUOVO CASO IN SERIE A. LE ULTIME, CONTINUA A LEGGERE >>>