Coronavirus – Serie A, sospetta positività nel Bologna: le ultime

ULTIME NEWS – Continua ad aleggiare lo spauracchio coronavirus sulla Serie A. Dopo infatti tre tamponi negativi, si deve registrare un caso di sospetta positività nel Bologna, che potrebbe riguardare un elemento dello staff di Sinisa Mihajlovic. A darne l’annuncio è stato lo stesso Bologna attraverso il proprio sito ufficiale. Gli allenamenti riprenderanno domani in forma individuale.

“L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. – comunica il Bologna – . In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”. INTANTO THEO HERNANDEZ RINCUORA IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>