Infortunio Ibrahimovic, Theo Hernandez: “Torna presto”

MILAN NEWS – L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic è stata una bella botta per il Milan e per i suoi tifosi, che puntavano sul campione svedese per risollevare la stagione nel caso in cui ripartisse. E’ vero che l’infortunio di Ibra è meno grave del previsto, tuttavia il fuoriclasse dovrà stare fuori per almeno un mese.

A tal proposito, Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha voluto fare gli auguri di pronta guarigione a Ibrahimovic scrivendo semplicemente “Torna presto”. La scritta è accompagnata da una foto di Theo Hernandez e Ibrahimovic dopo il gol dello svedese siglato a Cagliari l’11 gennaio scorso.

