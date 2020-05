Infortunio Ibrahimovic, Pioli pensa a un cambio modulo

MILAN NEWS – Come viene riportato da Sport Mediaset, Zlatan Ibrahimovic tira un sospiro di sollievo per l’esito degli esami relativi al suo infortuni, che hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro.Il prossimo 5 giugno Ibra farà dei nuovi controlli e se la cicatrizzazione del muscolo sarà a buon punto potrà addirittura iniziare ad allenarsi.

In ogni caso Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic nelle prime partite in caso di ripresa della Serie A, e dunque sta riflettendo sul da farsi: puntare sempre sul 4-2-3-1 con Rafael Leao al posto di Ibrahimovic, oppure passare al 4-4-2 con Rebic e il portoghese in coppia davanti. Ibra comunque cercherà di esserci per il match contro la Juventus, che dovrebbe disputarsi i primi di luglio. INTANTO SUL FUTURO DEL CAMPIONE SVEDESE, CONTINUA A LEGGERE >>>