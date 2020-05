Calciomercato Milan – Ibrahimovic non chiude al rinnovo, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha spiegato come, per Zlatan Ibrahimovic, la lesione al muscolo soleo del polpaccio destro, che lo terrà presumibilmente fuori dal campo per un mese, questo sia soltanto l’ennesimo ostacolo da superare nel corso della sua carriera.

Poi, quando tutto sarà alle spalle, per Ibrahimovic sarà tempo di bilanci e, soprattutto, di capire se realmente il Milan avrà intenzione di puntare tutto su di lui, in attacco, anche nella stagione 2020-2021. Ibra ne farà una questione di progetti e di prospettive, non di soldi, come al contrario si potrebbe pensare.

Se davvero Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, punterà su Ralf Rangnick, un manager abituato ad avere tutto controllo ed a puntare sui giovani, allora lo spazio per Zlatan potrebbe inesorabilmente ridursi. Lo svedese potrebbe avere ripercussioni anche sul rinnovo contrattuale.

Il bomber nativo di Malmö non chiude le porte al Milan per il rinnovo del contratto ed è disponibile al confronto: dopo che sarà guarito, quindi, aspetterà un segnale dal club rossonero. QUESTE, INVECE, LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DI GIGIO DONNARUMMA >>>