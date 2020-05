Milan, ecco quando potrebbe rientrare in campo Ibrahimovic

MILAN NEWS – Come noto il Milan dovrà fare i conti con l’infortunio muscolare occorso, durante una partitella di allenamento al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), al suo attaccante principe, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, scattando in profondità su un lancio lungo, ha accusato, infatti, un problema muscolare che, alla luce degli esami medici svolti ieri mattina presso la clinica ‘Columbus‘, è risultato poi essere una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro.

Qualora Ibrahimovic dovesse recuperare bene dall’infortunio, nelle tempistiche previste, non potrebbe tornare in campo prima di un mese. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, dunque, ipotizzando la ripresa del campionato di Serie A 2019-2020 per il prossimo 20 giugno, ha fornito le possibili date per il rientro di Ibra.

Zlatan potrebbe, dunque, tornare a guidare l’attacco rossonero tra la 33^ e la 34^ giornata di campionato, quando il Milan, tra il 12 ed il 15 luglio, avrà due gare a ‘San Siro‘ contro Parma e Bologna. Nel caso in cui, invece, il Diavolo eliminasse la Juventus dalla Coppa Italia, conquistando la finalissima di TIM Cup, Ibra avrebbe la possibilità di esserci il 22 luglio all’Olimpico di Roma.

Logicamente, nel caso in cui, durante il controllo al quale lo svedese si sottoporrà tra dieci giorni, la lesione al polpaccio dovesse risultare più grave, oppure il decorso post-infortunio non procedesse nel migliore dei modi, la stagione di Ibrahimovic potrebbe davvero ritenersi conclusa.